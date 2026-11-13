रायपुर में उखड़ी सड़कें, धूल और कीचड़ से लोग परेशान; व्यापार प्रभावित और हादसों का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शहर के बाहरी इलाकों में सड़कों की बदहाली अब लोगों की रोजमर्रा की परेशानी के साथ हादसों का खतरा भी बढ़ा रही है। बिरगांव के बंजारी के पास सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को गड्ढों से बचते हुए रास्ता तय करना पड़ रहा है।

जगह-जगह सड़क उखड़ चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढों ने आवाजाही मुश्किल कर दी है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हों या स्कूल पहुंचने वाले बच्चे, हर किसी को इस बदहाल रास्ते से गुजरने के दौरान दुर्घटना का डर बना रहता है।

दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति ज्यादा खतरनाक है। गड्ढों से बचने के लिए अचानक वाहन मोड़ने पड़ते हैं, जिससे सामने से आने वाले वाहनों से टकराने का खतरा रहता है। सड़क की बदहाली का असर सिर्फ यातायात पर नहीं, आसपास रहने वाले लोगों और कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। सूखे मौसम में वाहनों के गुजरने से दिनभर धूल उड़ती है। दुकानों और घरों में धूल पहुंचने से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के दौरान यही सड़क कीचड़ और गंदे पानी से भर जाती है। पैदल चलने वालों को रास्ता पार करने में भी मुश्किल होती है। खराब सड़क के कारण वाहनों के टायर, सस्पेंशन और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंच रहा है।