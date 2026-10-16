तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति से 1 करोड़ की मदद दिलाने के नाम पर जबलपुर में बुजुर्ग से 7.50 लाख रुपये की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। साइबर ठगों ने एक वृद्ध को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के आर्थिक सहायता कोष से एक करोड़ रुपये दिलाने का झांसा देकर सात लाख 52 हजार रुपए ठग लिए। आरोपित ने पहले अलग-अलग खातों में छोटी-छोटी रकम जमा कराई और फिर 60 हजार रुपये और मांगने लगे। संदेह होने पर वृद्ध ने बेटे को जानकारी दी, जिसके बाद ठगी का खुलासा हुआ।

गोरखपुर थाना क्षेत्र के गुप्तेश्वर स्थित गायत्री भवन के पास रहने वाले प्रवेश धीर (69) के मोबाइल पर सोशल मीडिया में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से संबंधित आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध कराने का ऑनलाइन लिंक आया था। लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके पास चार अलग-अलग नंबरों से फोन आए। कॉल करने वालों ने स्वयं को मुख्यमंत्री से जुड़ा बताते हुए एक करोड़ रुपये की सहायता दिलाने का भरोसा दिया। रुपये न मिलने पर उसे ठगी होने का अहसास हुआ।