नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रबी सीजन में खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन और ई-विकास प्रणाली से किसानों को राहत मिल रही है। 28 नवंबर तक जिले में 1.29 लाख किसानों को 2.87 लाख ई-टोकन जारी किए गए, जिनमें से 2.11 लाख टोकन पर खाद का उठाव हो चुका है।

जिले में फिलहाल 33 हजार टन से अधिक उर्वरक उपलब्ध है। ई-विकास प्रणाली के तहत अब तक 95,049 टन उर्वरक वितरित किया गया है। इसमें 53,656 टन यूरिया और 21,880 टन डीएपी व टीएसपी शामिल है। ऑनलाइन बुकिंग से किसानों को केंद्र और स्लॉट की जानकारी पहले मिल रही है, जिससे कतारों और चक्कर लगाने की परेशानी कम हुई है।