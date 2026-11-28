नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की आठ मेडिकल और व्यावसायिक फर्मों के अकाउंटिंग डेटा में सेंध लगाकर आठ करोड़ 68 लाख 30 हजार 286 रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जबलपुर इकाई ने जांच के बाद इस मामले में आठ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।

आरोप है कि एकाउंटेंट और उसके सहयोगियों ने फर्म संचालकों का विश्वास जीतकर उनके कंप्यूटरों में मौजूद अकाउंटिंग डेटा हासिल किया और उसमें हेराफेरी कर फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अवैध लाभ लिया। इस पूरी प्रक्रिया में बिना वास्तविक माल की खरीद-बिक्री किए करोड़ों रुपये का फर्जी कारोबार दर्शाया गया।