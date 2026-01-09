जबलपुर में कहीं बच्चे नदारद तो कहीं प्राचार्य लापता, स्कूलों के औचक निरीक्षण में खुली शिक्षा विभाग की पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जैसे-जैसे स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, वैसे-वैसे शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने गुरुवार को शहपुरा विकासखंड के विभिन्न शासकीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहपुरा में शाम 4:10 बजे निरीक्षण के दौरान एक भी छात्रा मौजूद नहीं मिली। हैरानी की बात यह रही कि विद्यालय के प्राचार्य भी अनुपस्थित थे और शिक्षक भी स्कूल छोड़ने की तैयारी में पाए गए। इस लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।