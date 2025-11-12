MP Crime: महंगे फोन का शौक पूरा करने की चोरी, पैसे से खरीदा चांदी की चेन और ब्रांडेड कपड़े, हुआ गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक सूने घर में सेंध लगाने का आरोपी महंगे फोन और कपड़ों का शौकीन निकला। वह अपना शौक पूरा करने के लिए कटनी से जबलपुर आया। फिर मौका पाकर चोरी की वारदात की। चुराए हुए रुपयों से अपने शौक पूरे किए। पुलिस ने आरोपी कटनी के कुठला के अहमद नगर के पास रहने वाले मोहम्मद दानिश उर्फ सुल्तान (20) को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र के एक सूने घरमें आठ नवंबर को चोरी हो गई थी।

नई बस्ती में आकर रूका, रेकी किया घर पास लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना वाले दिन एक युवक की संदिग्ध गतिविधि मिली। जिसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपित को महंगा फोन खरीदना था, जिसमें उसकी अच्छी फोटो आए। लेकिन उसके पास इतने रुपये नहीं थे। उसने रुपये की व्यवस्था करने के लिए चोरी की योजना बनाई। कुछ समय पूर्व कटनी से जबलपुर आ गया। गोहलपुर की नई बस्ती में आकर रहने लगा। दिन में घूम-घूम कर रेकी किया। फिर एक सूने घर को चिन्हित किया। रात में ताला तोड़कर घर में घुसा और तीन लाख रुपये चुराकर भाग गया।