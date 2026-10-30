निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण पर हाई कोर्ट सख्त, चार सप्ताह में लागू करने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली विशेष युगलपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार सहित सभी आठ प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर संबंधित पक्षों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सीटों की संख्या बढ़ाने के दिए थे निर्देश मामले की शुरुआत जबलपुर के छात्र अथर्व चतुर्वेदी की कानूनी पहल से हुई थी। हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे।