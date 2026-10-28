मैहर के किसान को हाई कोर्ट ने दी राहत, पीएम आवास योजना का नहीं ढहाया जाएगा मकान; नोटिस पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने मैहर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने किसान के मकान को ढहाने के नोटिस पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह अंतरिम राहत दी।

मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। मामला मैहर जिले के ग्राम हरनामपुर निवासी किसान शनि दयाल से संबंधित है। उन्होंने याचिका दायर कर मकान गिराने के लिए जारी प्रशासनिक नोटिस को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार, वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए उन्हें भूमि आवंटित की गई थी।