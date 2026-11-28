नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में 500 रुपये का जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कलेक्टर की ओर से न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुई।

शनिवार को जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने कार्यालय कलेक्टर, भोपाल के वर्तमान पदधारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नया वारंट जारी किया। अब वर्तमान कलेक्टर आईएएस प्रियंक मिश्रा को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। मामला भोपाल निवासी अलका वाईकर सहित अन्य की याचिका से संबंधित है।