मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद किया जिला बदर का आदेश, भोपाल के राकेश साधवानी को राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की संख्या ही उसे जिला बदर करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। इसके लिए कानून में निर्धारित शर्तों और ठोस साक्ष्यों का होना जरूरी है।

हाई कोर्ट ने भोपाल के राकेश साधवानी के मामले में जिला बदर आदेश निरस्त करते हुए इसी कानूनी कसौटी को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध 19 आपराधिक प्रकरणों का हवाला देकर एक वर्ष के लिए भोपाल सहित आसपास के जिलों से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, जबकि इस कार्रवाई के समर्थन में आवश्यक ठोस सामग्री का अभाव था।