जबलपुर में धान रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मिली तो खेतों पर जाकर होगी जांच, इस बार 7 हजार ज्यादा पंजीयन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर जिले में इस साल पिछले वर्षों की तुलना में करीब सात हजार अधिक धान पंजीयन होने के बाद प्रशासन ने सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। सिकमी पंजीयन, पहली बार पंजीयन कराने वाले किसानों, पांच हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों, नए खसरों और संयुक्त खातों से जुड़े पंजीयनों की विशेष जांच की जाएगी।

खेतों की वास्तविक स्थिति और सैटेलाइट से मिली जानकारी में अंतर मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचकर सत्यापन करेंगे। यह निर्देश सोमवार को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने समय-सीमा बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्टर रविशंकर राय और अखिलेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।