रास्ते में 'पिट' रहीं रीवा, रायपुर और अंबिकापुर इंटरसिटी, ट्रेन के रात में पहुंचने से यात्री बेहाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाली तीन प्रमुख इंटरसिटी ट्रेनों की चाल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। रीवा और रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रास्ते में अक्सर विलंब का शिकार हो रही हैं। वहीं, अंबिकापुर इंटरसिटी रास्ते में काफी देर तक रोकी जा रही है।

इन ट्रेनों को कहीं घंटों आउटर पर खड़ा किया जा रहा है, तो कहीं अन्य ट्रेनों को निकालने के फेर में इंटरसिटी की रफ्तार थम रही है। इससे प्रतिदिन आवाजाही करने वाले यात्रियों के साथ आगे की यात्रा करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।