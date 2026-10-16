जबलपुर में साइबर ठगों का नया पैंतरा, फोन हैक कर चार लोगों की गाढ़ी कमाई पर साफ किया हाथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मोबाइल अपडेट होने, फोन हैक करने और बैंककर्मी बनकर झांसा देने के जरिए साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। शहर में सामने आए चार मामलों में आरोपितों ने बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपये निकाल लिए। कहीं मोबाइल अपडेट होने के बाद खातों से रकम गायब हो गई, तो कहीं रिवार्ड प्वाइंट और अतिरिक्त भुगतान के बहाने ठगी की गई। शिकायतों पर संबंधित थानों की पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मोबाइल अपडेट के बाद दो खातों से 1.20 लाख पार कोतवाली थाना क्षेत्र में उखरी साकेत नगर निवासी अंशुल अग्रवाल (32) की विजयनगर में अनाज की दुकान है। एक अक्टूबर को उनका मोबाइल अपने आप अपडेट होने लगा। दो दिन तक यूपीआइ नहीं चला। चार अक्टूबर को सेवा शुरू होने पर हिस्ट्री चेक की, तो तीन अक्टूबर को केनरा बैंक खाते से 95 हजार और यूनियन बैंक खाते से 25 हजार रुपये निकलने का पता चला। कुल 1.20 लाख रुपए की धोखाधड़ी पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।