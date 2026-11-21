नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की सफाई व्यवस्था एक दिसंबर से बदली नजर आएगी। दरअसल, सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अब तक चार एजेंसियों की जगह जोन स्तर पर 15 एजेंसियां को सफाई की अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई हैं।

खास बात यह है कि जबलपुर के साथ दिल्ली, नोएडा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की आठ ठेका एजेंसियां भी सफाई व्यवस्था का जिम्मा उठाएंगी। सफाई व्यवस्था में किए गए बदलाव का प्रस्ताव शनिवार नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस पार्षदों की आंशिक विरोध के बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के साथ पार्षदों की संतुष्टि को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है।

शनिवार को नगर निगम के पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभाकक्ष में आयोजित साधारण सम्मेलन में सफाई व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव क्रमांक-29 पर चर्चा के हुई। कांग्रेस पार्षद कलीम खान ने बर्फानी सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी को लेकर विरोध जताया। भाजपा पार्षद जीतू कटारे ने कहा कि सफाई एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। बाद में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कर्ज लेने के प्रस्ताव पर विपक्ष ने जताई आपत्ति बैठक के दौरान उस वक्त सदन में हंगामे के आसार बन गए जब अर्बन चैलेंस फंड (यूसीएफ) 2.0 और अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए नगर निगम द्वारा टर्म लोन लेने का प्रस्ताव भी रखा गया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने इस पर असहमति जताई।