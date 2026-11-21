नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सिहोरा के इमलहापुरा के वार्ड नंबर नौ में शनिवार दोपहर चूल्हे से भड़की आग ने एक महिला की जान ले ली। खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी आसपास रखे कपड़ों तक पहुंच गई। देखते ही देखते कपड़ों में लगी आग ने पूरे कच्चे मकान को अपनी चपेट में ले लिया।

घर के छोटे कमरे में मौजूद महिला बाहर नहीं निकल सकी और आग में जिंदा जलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान पूजा कोल (45) के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।