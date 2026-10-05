एशिया में परचम लहराकर ग्वालियर लौटीं इशिका, एयरपोर्ट से लेकर घर तक हुआ भव्य स्वागत, कहा- यह पूरे देश का है स्वर्ण पदक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दिलाने वाली ग्वालियर की बेटी इशिका रविवार को जब अपने शहर लौटीं, तो पूरा ग्वालियर उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। एशियाड के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर न सिर्फ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, बल्कि 44 साल के लंबे इंतजार को भी खत्म कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही टीम ने आगामी ओलंपिक के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है।

चीन के सामने बनी 'चीन की दीवार' टीम की जीत में ग्वालियर की इशिका चीन की टीम के सामने 'चीन की दीवार' बनकर डटी रहीं। रविवार दोपहर चार बजे जैसे ही इशिका ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचीं, वहां पहले से मौजूद उनके परिजन में पिता राजीव चौधरी व मां गायत्री चौधरी, ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव, जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी, जिला हॉकी संघ के पदाधिकारी और कई खेल संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया।