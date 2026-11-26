नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी तेज कर दी है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों और सोसायटी मैनेजर्स की बैठक लेकर केंद्रों के निर्धारण, संचालन, भंडारण और परिवहन व्यवस्था की समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीदी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को खरीदी के दौरान परेशानी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शुरू होने में अब बहुत कम समय शेष है। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ काम करें। जिन क्षेत्रों में समितियों के माध्यम से उपार्जन केंद्रों का संचालन संभव नहीं है, वहां अन्य समितियों, स्व-सहायता समूहों और उपलब्ध संस्थाओं के जरिए संचालन की संभावनाएं तलाशें। समितियों की उपलब्धता और केंद्रों की स्थिति का आकलन कर संचालन की अनुमति संबंधी प्रस्ताव तैयार किए जाएं।