मध्य प्रदेश में सोमवार से काम पर लौटेंगे पटवारी, निलंबितों को किया गया बहाल, प्रशासन से बातचीत के बाद निकला समाधान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वामित्व अभियान का काम नहीं करने पर निलंबित किए गए पटवारियों को रविवार को बहाल कर दिया गया। वहीं, जिन पटवारियों को नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें भी राहत दी गई है। प्रशासन और पटवारी संघ के बीच हुई चर्चा के बाद कई समस्याओं के समाधान पर सहमति बनने की बात सामने आई है। ऐसे में सोमवार से जिले के पटवारियों के काम पर लौटने और स्वामित्व अभियान में जुटने की संभावना है। हालांकि, कुंडम की पूर्व एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पटवारियों का आक्रोश बरकरार है।

तहसीलों में आए थे विवाद सामने स्वामित्व योजना के तहत काम कराने को लेकर जिले की कुछ तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों के बीच विवाद सामने आए थे। विवाद की प्रमुख वजह पटवारियों पर काम का दबाव बनाने और उनके मोबाइल फोन लेने के आरोप हैं।