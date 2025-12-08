मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Jabalpur Train Accident: मालगाड़ी से टकराकर घायल हुए 3 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत

    जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन मालगाड़ी से टकराकर घायल हुए यात्रियों में से 3 साल के एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं 5 अन्य घायल यात्रियों का इलाज जारी है। शनिवार रात भी एक महिला की मौत हो गई थी।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 02:20:53 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 02:26:14 AM (IST)
    Jabalpur Train Accident: मालगाड़ी से टकराकर घायल हुए 3 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
    , पांच घायल

    HighLights

    1. मदन महल स्टेशन में दुर्घटना में दूसरी मौत
    2. शनिवार कोपैदल पटरी पार करते समय हादसा
    3. 3 साल के घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मदन महल रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी से टकराकर घायल हुए एक और यात्री की उपचार के दौरान मौत हो गई। शनिवार की रात को पैदल पटरी पार कर रहे सात यात्री वहां से गुजर रही मालगाड़ी के इंजन से टकरा गए थे। दुर्घटना में नरसिंहपुर जिले के नयाग्राम निवासी बच्चे राजवीर लोधी (3) को गंभीर चोट आई थी।

    उसे उपचार के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान रविवार को सुबह उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में यह दूसरी मौत है। शनिवार की रात को दुर्घटना के दौरान नरसिंहपुर जिले की निवासी पुष्पा सोनी की मौके पर ही मौत हो गई थी।


    इंजन से टकराकर नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी सन्नो बी 45 वर्ष, नरसिंहपुर जिले के नया ग्राम निवासी नन्ही बाई लोधी 40 वर्ष, मुड़िया दादा महाराज निवासी शिवानी पटेल 22 वर्ष, उसकी पुत्र रितु पटेल चार वर्ष एवं उसका पुत्र इंद्रजीत पटेल दो वर्ष घायल हो गए थे। मृतक राजवीर नन्हीं बाई का नाती है।

    ऐसे हुआ हादसा

    यह सभी यात्री रानी कमलापति-मदन महल जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार थे। नरिसंहपुर से जबलपुर आ रहे थे। मदन महल स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक पर जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंचने यात्री फुटओवर ब्रिज से न जाकर पैदल पटरी पार करने लगे। ये लोग प्लेटफार्म क्रमांक एक के जबलपुर जंक्शन छोर से उतरकर प्लेटफार्म दो पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी रात को लगभग 11 बजे जबलपुर से कछपुरा की ओर जाने के लिए एक मालगाड़ी निकली।

    यह भी पढ़ें- IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई के लिए CM मोहन यादव से मिले राजेंद्र शुक्ला सहित कई बड़े भाजपा नेता

    अन्य की स्थिति खतरे से बाहर

    तीन बच्चों सहित सात यात्री मालगाड़ी के इंजन से टकरा गए। सभी घायलों को रेलवे सुरक्षा बल एवं रेल कर्मचारियों ने तुरंत मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। जहां, पुष्पा सोनी को मृत घोषित कर दिया गया। उसे सिर पर गंभीर चोट थी। राजवीर को भी गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया था। उसने उपचार के दौरान रविवार को सुबह दम तोड़ा। रितु को हाथ में गंभीर चोट पर मेडिकल कॉलेज के हड्डी वार्ड में भर्ती किया गया है। अन्य की स्थिति खतरें से बाहर बताई जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.