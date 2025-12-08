Jabalpur Train Accident: मालगाड़ी से टकराकर घायल हुए 3 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मदन महल रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी से टकराकर घायल हुए एक और यात्री की उपचार के दौरान मौत हो गई। शनिवार की रात को पैदल पटरी पार कर रहे सात यात्री वहां से गुजर रही मालगाड़ी के इंजन से टकरा गए थे। दुर्घटना में नरसिंहपुर जिले के नयाग्राम निवासी बच्चे राजवीर लोधी (3) को गंभीर चोट आई थी।

उसे उपचार के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान रविवार को सुबह उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में यह दूसरी मौत है। शनिवार की रात को दुर्घटना के दौरान नरसिंहपुर जिले की निवासी पुष्पा सोनी की मौके पर ही मौत हो गई थी।