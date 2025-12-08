मेरी खबरें
    IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई के लिए CM मोहन यादव से मिले राजेंद्र शुक्ला सहित कई बड़े भाजपा नेता

    ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। रविवार को रविंद्र शुक्ला समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की करने की मांग की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 12:53:31 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 01:01:13 AM (IST)
    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले IAS अधिकारी और मध्य प्रदेश अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा पर कार्रवाई का हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने भोपाल में उनके आवास पर पहुंचा।

    इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीता शरण शर्मा, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, रघुनंदन शर्मा और भोपाल के लोकसभा सदस्य आलोक शर्मा मुख्य रूप से शामिल रहे। उनकी मुख्यमंत्री के साथ लगभग 45 मिनट की वार्ता हुई।


    सभी ने यही कहा कि वर्मा की भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी से मध्य प्रदेश ही नहीं देशभर में ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी है। देशभर में निंदा हो रही है। नेताओं ने वर्मा की विरुद्ध प्रचलित अन्य शिकायतें भी मुख्यमंत्री को बताई और दस्तावेज दिए।

    सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि सरकार गंभीरता से पूरे मामले को देख रही है। अन्य शिकायतों का भी परीक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी।

    बता दें कि दो दिन पहले विधानसभा में भी कांग्रेस और भाजपा के ब्राह्मण विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था और वर्मा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

