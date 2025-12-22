जबलपुर में मतदाता सूची का बड़ा 'क्लीन अप'... जहां भी मिलेंगे 69 हजार मतदाता, बीएलओ वहीं थमाएंगे नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले के 19 लाख 25 हजार मतदाताओं की कुंडली खंगालने में 2100 से ज्यादा बीएलओ जुटे हैं। डेढ़ माह तक घर-घर जाकर बीएलओ ने एक-एक मतदाता की कुंडली खंगाली। इस दौरान पता चला कि मतदाता सूची में दो लाख 48 हजार 563 ऐसे मतदाता दर्ज रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा शहर से बाहर चले गए हैं या फिर किसी अन्य शहर की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। अब ऐसे नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। वहीं अब भी 69 हजार 262 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपनी पात्रता के दस्तावेज तो दिए परंतु 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं मिला। इन मतदाताओं को एसडीएम कार्यालय से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बीएलओ नोटिस की तामीली करेंगे। जिसके बाद संबंधित व्यक्ति को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में वांछित दस्तावेज जमा करने होंगे। अन्यथा उनके नाम जिले की मतदाता सूची से विलोपित कर दिए जाएंगे।

मंगलवार को क्या होगा? विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार से एसआइआर 2.0 शुरू हो रहा है। इसमें पहले दिन प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस सूची के जारी होते ही दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं है या जिनकी जानकारी में त्रुटि है, वे 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक या अपने राज्य की अधिसूचित अवधि के भीतर आवेदन कर सकेंगे। वहीं दावों की जांच और सत्यापन का कार्य निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ और बूथ लेवल आफिसर यानी बीएलओ द्वारा किया जाएगा, जो फरवरी 2026 के मध्य तक चलेगा। सभी सुधारों के बाद अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।