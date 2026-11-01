जबलपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी के भाई ने दी जान से मारने की धमकी; मामला दर्ज

यह जानकारी उसने अतुल को दी तो दोनों ने जबलपुर में मुलाकात करना तय किया। अतुल भोपाल पहुंच गया और युवती जिस ट्रेन से जबलपुर आ रही थी, उसी में उसके साथ सवार हो गया। अगले दिन वह युवती को भेड़ाघाट ले गया, जहां शादी का भरोसा देकर चट्टानों से घिरी एक सूनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन दोनों अपने घर लौट गए।