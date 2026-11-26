नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गुरुवार को गोलबाजार से निकले मार्च में शामिल एक बैलगाड़ी पर 50 से 55 लोगों के सवार हुए। दो बैलों से खिंचवाई जा रही बैलगाड़ी पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सवार होने से पशु क्रूरता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

दरअसल, मार्च गोलबाजार से शुरू होकर सुपर मार्केट, अंधेरदेव, टाउन हॉल, तुलाराम चौक और मालवीय चौक होते हुए वापस गोलबाजार पहुंचा। करीब चार किलोमीटर के इस रास्ते में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ियों का भी इस्तेमाल किया।

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50 से ज्यादा कांग्रेसी हुए सवार

एक बैलगाड़ी पर 50 से ज्यादा लोगों के सवार होने का दृश्य सामने आया। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने कहा कि जो पार्टी जानवरों पर अत्याचार कर रही है, वह संविधान और अधिकारों की रक्षा क्या करेगी।