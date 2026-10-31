मध्य प्रदेश में अक्टूबर में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 17785 मेगावाट तक पहुंचा आंकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अक्टूबर में बिजली की बढ़ती मांग के बीच प्रदेश में आपूर्ति प्रबंधन पर दबाव बना रहा। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार एक से 26 अक्टूबर के बीच कई दिनों में लोड रिलीफ का स्तर तीन से चार हजार मेगावाट से अधिक रहा।

12 अक्टूबर को यह अधिकतम चार हजार 514 मेगावाट दर्ज किया गया। जबकि 10 अक्टूबर को चार हजार 48 मेगावाट लोड रिलीफ रहा। महीने के अंतिम सप्ताह में इसमें कमी आई और 26 अक्टूबर को अधिकतम लोड रिलीफ दो हजार 207 मेगावाट दर्ज किया गया।