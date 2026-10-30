मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को मिलेंगे 12 नए जज, SC कॉलेजियम ने पांच न्यायिक अधिकारियों के नाम पर लगाई मुहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसी सप्ताह दो बैठकों में 12 नामों को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की है।

इनमें पांच न्यायिक अधिकारी और सात अधिवक्ता शामिल हैं। नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। इससे लंबित मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक क्षमता बढ़ने और प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है।