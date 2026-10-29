जबलपुर में बदमाशों ने सराफा व्यापारियों को बनाया निशाना, खजरी खिरिया बायपास पर 59 लाख की लूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खजरी खिरिया बायपास पर मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि लगभग डेढ़ बजे मोपेड सवार तीन बदमाशों ने चाकू की नोक पर दो सराफा व्यापारियों से करीब 59 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। बदमाशों ने व्यापारियों की कार भी अपने कब्जे में ले ली और फरार हो गए। वारदात मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि लगभग डेढ़ बजे कटनी-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के खजरि खिरिया बायपास पर गोहलपुर मोड़ में हुई। आशंका है कि आरोपितों को सराफा व्यापारियों के पास रुपये एवं सोने-चांदी होने की जानकारी थी।

पुलिस की घेराबंदी से घबराकर फरार रैकी के बाद उन्होंने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की तुरंत सक्रियता और घेराबंदी से घबराकर आरोपित कार सूनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। जबलपुर के नुनहाई निवासी दीपक जैन और आकाश सोनी का सराफा व्यापार हैं। दोनों मंगलवार को व्यापार के सिलसिले में कार से कटनी गए थे। उनकी कार में रखे एक बैग में सवा पांच लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण सहित कच्चा सोना-चांदी रखा था।