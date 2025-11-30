MP Accident: जबलपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 से अधिक घायल, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में रविवार को एक यात्री बस अचानक पलट गई। बस एमपी 20 पीए 0914, जो जबलपुर से डिंडोरी जा रही थी, दोपहर बाद रांझी को पार कर ओएफके अस्पताल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हादसे से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर रांझी और खमरिया पुलिस तुरंत पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को नजदीकी ओएफके और रांझी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को जिला विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक छानबीन में पता चला कि बस की अधिक गति और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह रही।
