    MP Accident: जबलपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 से अधिक घायल, मची अफरा-तफरी

    MP Accident: रविवार को जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में एक यात्री बस पलटने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। बस एमपी 20 पीए 0914 जबलपुर से डिंडोरी जा रही थी और रांझी के पास ओएफके अस्पताल के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 05:55:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 05:59:12 PM (IST)
    HighLights

    1. दुर्घटना रांझी पास ओएफके अस्पताल के पास हुई
    2. गंभीर दो यात्रियों को जिला विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया
    3. पुलिस ने बस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में रविवार को एक यात्री बस अचानक पलट गई। बस एमपी 20 पीए 0914, जो जबलपुर से डिंडोरी जा रही थी, दोपहर बाद रांझी को पार कर ओएफके अस्पताल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    हादसे से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर रांझी और खमरिया पुलिस तुरंत पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को नजदीकी ओएफके और रांझी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को जिला विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया।


    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक छानबीन में पता चला कि बस की अधिक गति और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह रही।

