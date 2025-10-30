'हमें डर लगता है... इसलिए जाना चाहते हैं', MP में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू परिवारों का पलायन, मकान बिकवाने की लगाई गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले के दो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं के पलायन पर शासन और प्रशासन का रुख लचर है। यहां गिने-चुने हिंदू परिवार ही रह गए हैं, वे भी असुरक्षा के चलते यहां से जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं और रहने का कोई विकल्प न होने की वजह से यहां रुकने को विवश हैं। दरअसल, उनके मकान सही कीमत पर बिक नहीं रहे हैं।

आसपास के जो मुस्लिम परिवार इतनी कीमत नहीं दे रहे हैं, जिससे दूसरे मोहल्ले में नया घर खरीदा जा सके। ऐसे करीब 15-20 हिंदू परिवारों के लोगों का कहना है कि हम यहां से जाना चाहते हैं, हमारे मकान बिकवा दो, सही कीमत दिला दो, ताकि कहीं और मकान खरीद पाएं, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी हिंदू समुदाय को यह भरोसा नहीं दिला पाया है कि आगे परिस्थितियां बदलेंगी।

बता दें सागर के शनिचरी और शुक्रवारी क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर पिछले दिनों हिंदू संगठनों की शिकायत और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद प्रशासन ने मकानों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। मुस्लिम बहुल दोनों क्षेत्रों में हिंदू परिवार की असुरक्षा के अनेक उदाहरण हैं। शनिचरी टौरी में ही लाजपतपुरा वार्ड निवासी हिरदेश पाटकर कई वर्षों से तकलीफ झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर उनके परदादा के समय का तीन मंजिला मकान है, जिसमें वह परिवार के साथ रहते हैं। पहले सब ठीक था, पर कुछ समय से हालात बदले हैं। उनके घर के पास स्थित सरकारी भूमि पर पहले तो मुस्लिम परिवार काबिज हुआ और अब वह परेशानी पैदा करने लगे हैं। घर के सामने ही मुर्गा, मुर्गी, बकरियां पली हैं। उनकी गंदगी के कारण सांस लेना दूभर होता है।