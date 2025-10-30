MP Honey Trap Case: रीवा में भाजपा नेता का नया वीडियो वायरल, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुसाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: मध्य-प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी से जुड़े हनी ट्रैप मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में युवती आशी गौतम और प्रतीक सिंह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवती कैमरा देखते ही प्रतीक सिंह पर जबरदस्ती का आरोप लगाती नजर आती है। यह वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है, जिस दिन भाजपा नेता से संबंधित वीडियो वायरल हुआ था।

हाथ में पिस्टल लेकर करवाया फोटोशूट जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के बाद युवती ने हाथ में पिस्टल लेकर फोटोशूट करवाया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आशी गौतम ने भाजपा नेता और प्रतीक सिंह के बीच संबंधों का फायदा उठाकर यह जाल बिछाया। बताया गया कि दिवाकर द्विवेदी, जमीन के लेन-देन के सिलसिले में प्रतीक सिंह के संपर्क में आए थे।