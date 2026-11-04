अवैध नियुक्तियों में अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच, एमपी हाई कोर्ट ने दिए FIR के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अपात्र व्यक्तियों को नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्तियां देने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध नियुक्तियों का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को सेवा से हटा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे नियुक्तियों में भूमिका निभाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने विशेष पुलिस स्थापना को संबंधित कलेक्टर, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट पेश का आदेश वहीं, लोकायुक्त पुलिस को 30 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। यह मामला छिंदवाड़ा निवासी नितिन मालवी की ओर से वर्ष 2017 में दायर याचिका से संबंधित है। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि जिन लोगों को कथित रूप से अवैध तरीके से अनुकंपा नियुक्तियां दी गई थीं, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।