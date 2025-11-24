SIR, टैक्स कलेक्शन और सफाई के कार्यों में न बरतें कोताही...जबलपुर निगमायुक्त ने सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में चल रहे SIR (मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण) और टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआइआर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता और पूरी ताकत के साथ पूरे किए जाएं।
समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने सभी विभागों और संभागीय अधिकारियों को कार्य में गति और पारदर्शिता लाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन, सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और पेयजल जैसी रूटीन सुविधाएं नियमित रूप से जारी रखी जाएं।
राजस्व विभाग को लक्ष्य के अनुरूप टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए निगमायुक्त ने कहा कि नाला-नालियों की सफाई बरसात से पहले और बाद में सुनिश्चित की जाए और 100 प्रतिशत गीला-सूखा कचरा पृथक्करण अनिवार्य हो।
बैठक में अपर आयुक्त अरविंद शाह,देवेंद्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव के साथ सभी सहायक आयुक्त, संभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
