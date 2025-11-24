SIR, टैक्स कलेक्शन और सफाई के कार्यों में न बरतें कोताही...जबलपुर निगमायुक्त ने सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में चल रहे SIR (मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण) और टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआइआर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता और पूरी ताकत के साथ पूरे किए जाएं।

समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने सभी विभागों और संभागीय अधिकारियों को कार्य में गति और पारदर्शिता लाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन, सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और पेयजल जैसी रूटीन सुविधाएं नियमित रूप से जारी रखी जाएं।