    जबलपुर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सोमवार को सभी विभागीय अधिकारियों और संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि SIR और टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सफाई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी रूटीन सेवाओं को नियमित बनाए रखने और नाला-नालियों की सफाई विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।

    By Sunil dahiya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 08:03:50 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 08:05:18 PM (IST)
    SIR, टैक्स कलेक्शन और सफाई के कार्यों में न बरतें कोताही...जबलपुर निगमायुक्त ने सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
    जबलपुर निगमायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को दी हिदायत। (फाइल फोटो)

    1. SIR कार्य में पूरी ताकत से लगे अधिकारी।
    2. टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने के निर्देश।
    3. सफाई और नाला-नाली की नियमित व्यवस्था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में चल रहे SIR (मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण) और टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआइआर से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता और पूरी ताकत के साथ पूरे किए जाएं।

    समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने सभी विभागों और संभागीय अधिकारियों को कार्य में गति और पारदर्शिता लाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन, सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और पेयजल जैसी रूटीन सुविधाएं नियमित रूप से जारी रखी जाएं।


    राजस्व विभाग को लक्ष्य के अनुरूप टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए निगमायुक्त ने कहा कि नाला-नालियों की सफाई बरसात से पहले और बाद में सुनिश्चित की जाए और 100 प्रतिशत गीला-सूखा कचरा पृथक्करण अनिवार्य हो।

    बैठक में अपर आयुक्त अरविंद शाह,देवेंद्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव के साथ सभी सहायक आयुक्त, संभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

