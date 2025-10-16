मेरी खबरें
    सुनवानी महाकाल में खून और जहर का खेल, दोस्त की मौत से मचा हड़कंप, दूसरा ICU में

    औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत शिप्रा क्षेत्र के गांव सुनवानी महाकाल में गुरुवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब दो युवक गंभीर हालत में मिले। बाद में इनमें से एक की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में दोस्त हैं। दूसरे युवक का इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 11:55:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 11:55:40 PM (IST)
    सुनवानी महाकाल में खून और जहर का खेल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत शिप्रा क्षेत्र के गांव सुनवानी महाकाल में गुरुवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई जब दो युवक गंभीर हालत में मिले। बाद में इनमें से एक की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में दोस्त हैं। दूसरे युवक का इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मामला हत्या का है। मृतक विवेक चौधरी के गले में चाकू के घाव मिले हैं।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होने का उम्मीद

    गांव के कुछ लोगों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। मौके से कुछ जहरीला पदार्थ भी मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का खुलासा होने का उम्मीद है। औद्योगिक थाना क्षेत्र प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि 21 वर्षीय विवेक चौधरी नाम के युवक की मौत होने की जानकारी सामने आई है।


    इंदौर के अस्पताल में घायल का इलाज जारी

    वहीं, जिस युवक का इंदौर में उपचार चल रहा है उसका नाम आशीष पटेल है। दूसरे घायल पर भी हमला किये जाने की खबर आई है। वह फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। परिजन अपने इस स्तर से इनको सीधे इंदौर के अस्पताल ले गए थे। घटनास्थल से कुछ जहरीला पदार्थ मिला है, मामले में जांच की जा रही है अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

