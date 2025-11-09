मेरी खबरें
    Indian Railway: जबलपुर रेल मंडल ने राजस्व लक्ष्य चार माह पहले किया पूरा, बिना टिकट यात्रियों से ₹3.86 करोड़ वसूले

    Indian Railway News: जबलपुर रेल मंडल ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए चालू वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य तय समय से चार माह पहले ही हासिल कर लिया है। अक्टूबर माह में चलाए गए विशेष जांच अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 57 हजार यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 3 करोड़ 86 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 09:06:07 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 09:06:52 PM (IST)
    HighLights

    1. रेल मंडल ने 36.40 करोड़ का लक्ष्य समयपूर्व पूरा किया।
    2. वाणिज्य विभाग ने 100.12 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया।
    3. अक्टूबर में सघन जांच अभियान से राजस्व में बढ़ोतरी हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जबलपुर रेल मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य तय समय से चार माह पहले ही पूरा कर लिया है। अक्टूबर माह में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 57 हजार बिना टिकट और अनियमित रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ा गया। उनसे कुल 3 करोड़ 86 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

    यह कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक कमल तलरेजा और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मधुर वर्मा के निर्देशन में की गई। जांच के दौरान टिकट निरीक्षक दल ने बड़ी संख्या में अनबुक्ड लगेज और अनियमित टिकट वाले यात्रियों को पकड़ा।

    रेल मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 36.40 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे विभाग ने अक्टूबर माह तक ही 36.44 करोड़ रुपये की वसूली कर पूरा कर लिया है। यानी मंडल ने 100.12 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया है।


    पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रदर्शन बेहतर रहा। अक्टूबर 2024 में 44 हजार यात्रियों से 2.64 करोड़ रुपये वसूले गए थे, जबकि वर्तमान वर्ष में यह आंकड़ा 57 हजार यात्रियों और 3.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं, गत वित्तीय वर्ष के अक्टूबर तक कुल वसूली 29.74 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, इस बार जबलपुर रेल मंडल का वाणिज्य विभाग उल्लेखनीय सफलता दर्ज करने में सफल रहा है।

