नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। न्यायालय के दस्तावेजों में हेराफेरी कर न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर से कैदी का फर्जी रिहाई आदेश तैयार करने और उसे असली बताकर जेल भेजने के मामले में ग्वालियर की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गौतम भट्ट की अदालत ने आरोपित पूर्व कोर्ट कर्मचारी पंकज टेगौर को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर कुल 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपित को पांच धाराओं में सजा सुनाई गई है और सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

जानकारी के अनुसार, यह इंदरगंज का है। आरोपित पंकज टेगौर पुत्र नत्थीलाल टेगौर निवासी सिटी सेंटर, ग्वालियर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1-जेएमएफसी न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के पद पर पदस्थ था। आरोप था कि उसने न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 16872/2013 में आरोपित रम्मो उर्फ रामवीर की रिहाई का कोई आदेश जारी नहीं होने के बावजूद चार सितंबर 2019 को पीठासीन अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर रिहाई आदेश तैयार कर दिया।