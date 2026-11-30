नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बरौनी से बेंगलुरु कैंट के बीच अनारक्षित एक तरफा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 05281 बरौनी-बेंगलुरु कैंट वन-वे स्पेशल 30 नवंबर को बरौनी से रात 9 बजे रवाना होगी।

यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के सतना, कटनी, जबलपुर और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ट्रेन एक दिसंबर को सुबह 11 बजे सतना, दोपहर 12:35 बजे कटनी और दोपहर 3:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। जबलपुर में 10 मिनट के ठहराव के बाद दोपहर 3:40 बजे रवाना होगी।