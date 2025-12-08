मेरी खबरें
    जबपुर में क्रिसमस पर इस बार मिशनरी और सीबीएसई स्कूलों में लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। सभी स्कूलों में सिर्फ दो दिन का ही क्रिसमस अवकाश होगा। जबकि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से चार जनवरी तक रहेगा। इसे लेकर स्कूलों की ओर से आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है।

    By Deepti Muley
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 02:37:29 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 02:49:08 AM (IST)
    जबलपुर में इस बार क्रिसमस पर स्कूलों में नहीं होगी लंबी छुट्टी, सिर्फ 2 दो दिन का मिलेगा अवकाश
    HighLights

    1. क्रिसमस पर स्कूलों में सिर्फ 2 दिन की छूट्टी
    2. शीतकालीन छुट्टी 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक
    3. निजी और मिशनरी स्कूलों के शेड्यूल में बदलाव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जिले के मिशनरी और सीबीएसई स्कूलों में इस बार क्रिसमस पर छात्रों को लंबी छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा। क्रिसमस पर्व पर केवल दो दिन का अवकाश दिया जाएगा, जबकि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से चार जनवरी तक रहेगा। कई स्कूलों ने इसका आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है।

    जिले में लगभग 70 सीबीएसई स्कूल संचालित किए जाते है, जिसमें मिशनरी स्कूल भी शामिल है। पिछले वर्षों में सीबीएसई स्कूलों में 23 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाता था, जो एक या दो जनवरी तक चलता था, लेकिन इस बार छुट्टियों के नियमों में सख्ती की गई है।


    शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार सीबीएसई स्कूलों को भी राज्य सरकार के निर्धारित अवकाश नियमों का पालन करना होगा। इसी कारण क्रिसमस की छुट्टियों में कटौती की गई है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों और अभिभावकों पर पड़ा है।

    सरकारी और निजी स्कूलों के अवकाश अलग-अलग

    सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार केवल 1 दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस अवकाश रहेगा। इसके बाद नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। इसके बाद 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा और सभी स्कूल पांच जनवरी से खुलेंगे। लंबे समय बाद क्रिसमस और शीतकालीन अवकाश को अलग-अलग करने के निर्णय से निजी और मिशनरी स्कूलों के अवकाश शेड्यूल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

    सीबीएसई स्कूलों में इस बार क्रिसमस पर छात्रों को लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। क्रिसमस पर एक या दो दिन की अवकाश होगा। साथ ही 31 दिसंबर से चार जनवरी तक शीतकालीन अवकाश दिया जाएगा।

    -वर्षा चौहान, सीबीएसई कोआर्डिनेटर

