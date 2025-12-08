जबलपुर में इस बार क्रिसमस पर स्कूलों में नहीं होगी लंबी छुट्टी, सिर्फ 2 दो दिन का मिलेगा अवकाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: जिले के मिशनरी और सीबीएसई स्कूलों में इस बार क्रिसमस पर छात्रों को लंबी छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा। क्रिसमस पर्व पर केवल दो दिन का अवकाश दिया जाएगा, जबकि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से चार जनवरी तक रहेगा। कई स्कूलों ने इसका आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है।

जिले में लगभग 70 सीबीएसई स्कूल संचालित किए जाते है, जिसमें मिशनरी स्कूल भी शामिल है। पिछले वर्षों में सीबीएसई स्कूलों में 23 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाता था, जो एक या दो जनवरी तक चलता था, लेकिन इस बार छुट्टियों के नियमों में सख्ती की गई है।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार सीबीएसई स्कूलों को भी राज्य सरकार के निर्धारित अवकाश नियमों का पालन करना होगा। इसी कारण क्रिसमस की छुट्टियों में कटौती की गई है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों और अभिभावकों पर पड़ा है।

सरकारी और निजी स्कूलों के अवकाश अलग-अलग

सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार केवल 1 दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस अवकाश रहेगा। इसके बाद नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। इसके बाद 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा और सभी स्कूल पांच जनवरी से खुलेंगे। लंबे समय बाद क्रिसमस और शीतकालीन अवकाश को अलग-अलग करने के निर्णय से निजी और मिशनरी स्कूलों के अवकाश शेड्यूल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।