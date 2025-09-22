Jabalpur: फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारी तीन लाख की किस्त राशि गबन कर फरार, एफआईआर दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र में एक निजी फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों ने ग्राहकों से किस्त वसूली कर राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। आरोपियों के खिलाफ पनागर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
आरोपितों की पहचान सागर जिले के सनोधा निवासी राजू काछी और सिहोरा पिपरिया निवासी शशिकांत तिवारी के रूप में हुई है। दोनों पनागर और आसपास के क्षेत्रों में कंपनी की ओर से वितरित ऋण की किस्त वसूलने का काम करते थे।
कंपनी ने भेजा नोटिस
कंपनी को संदेह तब हुआ जब कुछ ग्राहकों को किस्त न जमा होने की वजह से नोटिस भेजे गए। ग्राहकों ने नियमित भुगतान के सबूत प्रस्तुत किए, जिसके बाद जांच में गबन का खुलासा हुआ।
पुलिस जांच में सामने आया कि शशिकांत तिवारी ने एक लाख 63 हजार 320 रुपये और राजू काछी ने एक लाख 36 हजार 124 रुपये का गबन किया है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।
