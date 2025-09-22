मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Jabalpur: फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारी तीन लाख की किस्त राशि गबन कर फरार, एफआईआर दर्ज

    पनागर थाना क्षेत्र में एक निजी फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों ने ग्राहकों से किस्त वसूली कर राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। आरोपियों के खिलाफ पनागर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 12:44:58 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 12:44:58 AM (IST)
    Jabalpur: फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारी तीन लाख की किस्त राशि गबन कर फरार, एफआईआर दर्ज
    फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारी तीन लाख की किस्त राशि गबन कर फरार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र में एक निजी फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों ने ग्राहकों से किस्त वसूली कर राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। आरोपियों के खिलाफ पनागर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

    आरोपितों की पहचान सागर जिले के सनोधा निवासी राजू काछी और सिहोरा पिपरिया निवासी शशिकांत तिवारी के रूप में हुई है। दोनों पनागर और आसपास के क्षेत्रों में कंपनी की ओर से वितरित ऋण की किस्त वसूलने का काम करते थे।

    कंपनी ने भेजा नोटिस

    कंपनी को संदेह तब हुआ जब कुछ ग्राहकों को किस्त न जमा होने की वजह से नोटिस भेजे गए। ग्राहकों ने नियमित भुगतान के सबूत प्रस्तुत किए, जिसके बाद जांच में गबन का खुलासा हुआ।

    पुलिस जांच में सामने आया कि शशिकांत तिवारी ने एक लाख 63 हजार 320 रुपये और राजू काछी ने एक लाख 36 हजार 124 रुपये का गबन किया है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं।

    इसे भी पढ़ें- कृषि विभाग में उपयंत्री भर्ती: चयनित अभ्यर्थियों को एक साल बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, भोपाल तक लगा रहे गुहार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.