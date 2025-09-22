Jabalpur: फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारी तीन लाख की किस्त राशि गबन कर फरार, एफआईआर दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र में एक निजी फायनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों ने ग्राहकों से किस्त वसूली कर राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़प ली। आरोपियों के खिलाफ पनागर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

आरोपितों की पहचान सागर जिले के सनोधा निवासी राजू काछी और सिहोरा पिपरिया निवासी शशिकांत तिवारी के रूप में हुई है। दोनों पनागर और आसपास के क्षेत्रों में कंपनी की ओर से वितरित ऋण की किस्त वसूलने का काम करते थे।