नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में सुबह टहलने निकली 55 वर्षीय महिला के गले से सोने की चेन और पेंडल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त स्कूटी और लूटी गई सोने की चेन-पेंडल बरामद की है। जब्त मशरुका की कुल कीमत 2.50 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, अंबेडकर कॉलोनी निवासी कोमल हिरानी 14 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे टहलने निकली थीं। यजत इंटरप्राइजेज के पास स्कूटी सवार युवक ने किराए के कमरे के संबंध में पूछताछ की और अचानक उनके गले से चेन झपटकर भाग गया।