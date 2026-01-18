मेरी खबरें
    कटनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा 133 किलो गांजा, 3 वाहन जब्त

    MP News: मध्य प्रदेश के कटनी में बड़वारा पुलिस ने वाहनों से अवैध रूप गांजे का परिवहन कर रहे आरोपितों को पकड़ा है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 10:44:49 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 10:44:49 PM (IST)
    कटनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा 133 किलो गांजा, 3 वाहन जब्त
    कटनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा 133 किलो गांजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। बड़वारा पुलिस ने वाहनों से अवैध रूप गांजे का परिवहन कर रहे आरोपितों को पकड़ा है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बड़वारा थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि देहात भ्रमण के ग्राम मिडरा के जंगल में दो पिकप वाहन व एक कार संदिग्घ प्रतीत होने पर पुलिस स्टाफ ने उनको रोककर और वाहनों के चालकों व वाहन में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ की।

    पूछताछ में वाहन में सवार लोगों ने अपना नाम प्रिस केशनी पिता अनिल प्रसाद केसनी, 19 साल निवासी मिशन चौक थाना कोतवाली जिला सरगुजा, धनजी कुमार सोनी पिता सुनील सेठ 24 साल निवासी ग्राम कोचस थाना कोचस जिला रोहताश (बिहार), संजय दास पिता मोहरदास, 23 साल निवासी ग्राम आरा थाना राजपुर जिला बलरामपुर, रेडम पारधी पिता जाहिर पारधी, 40 साल निवासी ग्राम खिरहनी थाना बरही जिला कटनी, राजन सोनी पिता राजेन्द्र सेठ 28 साल निवासी मिशन चौक थाना कोतवाली जिला सरगुजा, राहुल सोनी पिता राजू सोनी, 20 साल निवासी मिशन चौक थाना कोतवाली जिला सरगुजा होना बताया।


    वाहन क्रमांक बीआर-24 सीजी-5729, यूपी-64 बीटी-3360 व कार क्रमांक सीजी-15 इजे-0814 की तलाशी ली गई। तीनों वाहनों में गांजा से भरी बोरी से 133.93 किलोग्राम गांजा बरामद की। पुलिस को आरोपितों गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर उनसे पूछताछ कर रही है।

