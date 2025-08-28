इंदौर में गरबा सीखने गई महिला के घर से लाखों के आभूषण ले गया चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संचार नगर में बदमाश लाखों रुपये कीमती सोने के आभूषण चुरा कर ले गया। बदमाश से महिला का सामना हुआ पर धक्का देकर फरार हो गया। कनाड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की तलाश की जा रही है। शक है चोरी रैकी कर की गई है।

ताला लगाकर सीखने जाती है गरबा पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट प्रशांत पुत्र गिरीश परमार ने लिखवाई है। उसने पुलिस को बताया कि मां हर्षा राठौर निजी संस्थान में नौकरी करती है। वह प्रतिदिन रात 10 बजे आती है। पत्नी खुशी ताला लगाकर गरबा सीखने जाती है। इसी दौरान बदमाश घर में घुस गया और लाकर तोड़ कर सोने की चेन, अंगूठियां, हार, ब्रेसलेट, कड़े, टॉप्स, हीरे का लॉकेट, पेंडेंट सेट, पायल, बिछुड़ी सहित लाखों का सामान चुरा लिया।