मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में गरबा सीखने गई महिला के घर से लाखों के आभूषण ले गया चोर

    संचार नगर में बदमाश लाखों रुपये कीमती सोने के आभूषण चुरा कर ले गया। बदमाश से महिला का सामना हुआ पर धक्का देकर फरार हो गया। कनाड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की तलाश की जा रही है। शक है चोरी रैकी कर की गई है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 01:33:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 01:33:21 AM (IST)
    इंदौर में गरबा सीखने गई महिला के घर से लाखों के आभूषण ले गया चोर
    महिला के घर से लाखों के आभूषण ले गया चोर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संचार नगर में बदमाश लाखों रुपये कीमती सोने के आभूषण चुरा कर ले गया। बदमाश से महिला का सामना हुआ पर धक्का देकर फरार हो गया। कनाड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपित की तलाश की जा रही है। शक है चोरी रैकी कर की गई है।

    ताला लगाकर सीखने जाती है गरबा

    पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट प्रशांत पुत्र गिरीश परमार ने लिखवाई है। उसने पुलिस को बताया कि मां हर्षा राठौर निजी संस्थान में नौकरी करती है। वह प्रतिदिन रात 10 बजे आती है। पत्नी खुशी ताला लगाकर गरबा सीखने जाती है। इसी दौरान बदमाश घर में घुस गया और लाकर तोड़ कर सोने की चेन, अंगूठियां, हार, ब्रेसलेट, कड़े, टॉप्स, हीरे का लॉकेट, पेंडेंट सेट, पायल, बिछुड़ी सहित लाखों का सामान चुरा लिया।

    लॉकर से आभूषण चोरी, नौकरी पर चुराने का शक

    प्रशांत के मुताबिक घटना के वक्त प्रशांत की मां हर्षा आ गई थी। बदमाश से सामना हुआ पर वह धक्का देकर फरार हो गया। यशवंत निवासी रोड़ स्थित सीता बिल्डिंग में चोरी हो गई। पुलिस को नौकरी पर चोरी करने का शक है। फरियादी अवि दरियानी ने रिपोर्ट लिखवाई है। उसने पुलिस को बताया आरोपित सोना-चांदी के आभूषण और नकदी रुपये चुरा कर ले गए है।

    इसे भी पढ़ें... भिंड कलेक्टर पर भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह ने उठाया हाथ, रहा है लंबा आपराधिक इतिहास

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.