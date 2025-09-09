मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP प्रमोशन आरक्षण विवाद : नई पॉलिसी पर लगी रोक! हाईकोर्ट में 16 सितंबर को होगी बड़ी सुनवाई

    मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में आज जवाब पेश किया है। इसमें पुरानी और नई प्रमोशन पॉलिसी के बीच अंतर बताया है। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अधूरा जवाब पेश करने का आरोप लगाया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 06:05:28 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 06:05:28 PM (IST)
    MP प्रमोशन आरक्षण विवाद : नई पॉलिसी पर लगी रोक! हाईकोर्ट में 16 सितंबर को होगी बड़ी सुनवाई
    MP प्रमोशन आरक्षण विवाद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में आज जवाब पेश किया है। इसमें पुरानी और नई प्रमोशन पॉलिसी के बीच अंतर बताया है। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अधूरा जवाब पेश करने का आरोप लगाया है।

    16 सितंबर को अंतरिम राहत पर हाईकोर्ट में सुनवाई

    याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर, क्वांटिफायबल डेटा पर जवाब नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद तय की है। ऐसे में अब 16 सितंबर को एमपी प्रमोशन में आरक्षण मामले में अंतरिम राहत पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगी।

    नई प्रमोशन पॉलिसी लागू नहीं करने का वादा

    बता दें कि राज्य सरकार ने कोर्ट के अंतरिम राहत की मांग की है। साथ ही नई प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की इजाजत भी मांगी है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक अंडरटेकिंग ली है, जिसके तहत नई पॉलिसी का क्रियान्वयन रुका हुआ है। आसान भाषा में कहे तो सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी को तब तक लागू नहीं करने का वादा किया है जब तक कोर्ट से इस मामले में को अंतिम फैसला नहीं आ जाता।

    इसे भी पढ़ें... Nepal Protests: क्यों हो रहा आंदोलन, कौन होगा नया PM, भारत पर कितना असर? जानें सबकुछ

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.