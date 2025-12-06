मेरी खबरें
    हवाई उड़ानें निरस्‍त होने से फंसे यात्रियों के लिए रेलवे की पहल, संडे को जबलपुर से दिल्ली और रीवा से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

    दोनों ट्रेनों के नंबर और समय-सारिणी शनिवार की शाम को जारी की गई। इसके लिए सीटों का आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। दोनों ट्रेन के चलने से नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची से परेशान यात्रियों को भी राहत मिलेगी। रीवा-मुंबई ट्रेन का संचालन जबलपुर होकर होगा।

    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 08:15:47 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 08:20:02 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। घरेलू हवाई उड़ानों के निरस्त होने से संकट में फंसे यात्रियों को उबारने के लिए पश्चिम मध्य रेल दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यह ट्रेन जबलपुर से दिल्ली और रीवा से मुंबई के बीच एक फेरा लगाएगी। दोनों ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से रविवार को प्रस्थान करेगी।

    दोनों ट्रेनों के नंबर और समय-सारिणी शनिवार की शाम को जारी की गई। इसके लिए सीटों का आरक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। दोनों ट्रेन के चलने से नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची से परेशान यात्रियों को भी राहत मिलेगी। रीवा-मुंबई ट्रेन का संचालन जबलपुर होकर होगा।


    यह ट्रेन वर्तमान में संचालित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रीवा-सीएसएमटी के समय पर चलेगी। जबलपुर-दिल्ली के बीच ट्रेन कटनी, बीना, झांसी के रास्ते संचालित होगी। दोनों ट्रेन में 24 कोच का रैक होगा, जिसमें जनरल, स्लीपर एवं वाातानुकूलित श्रेणी के कोच शामिल हैं।

    रीवा से दोपहर 3.50 बजे रवाना होगी

    रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन क्रमांक 02185 रविवार को दोपहर 3.50 बजे प्रस्थान करेगी। जबलपुर शाम को 7.40 बजे पहुंचेगी और 10 मिनट रुकने के बाद आगे के लिए रवाना होगी। अगले दिन दोपहर 12.20 बजे मुंबई पहुंचेगी। वापसी में सोमवार को ट्रेन क्रमांक 02186 सीएसएमटी से दोपहर 1.30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6.15 बजे जबलपुर और फिर सुबह 10.40 बजे रीवा पहुंचेगी। ट्रेन का सतना, कटनी, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, भुसवाल, मनमाड़, नासिक एवं कल्याण ठहराव रहेगा।

    जबलपुर से रात को 11.45 बजे जाएगी दिल्ली ट्रेन

    जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन क्रमांक 01701 रविवार की रात को 11.45 बजे प्रस्थान करेगी। मध्यरात्रि 2.40 बजे दमोह पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद आगे के लिए रवाना होगी। अगले दिन दोपहर 2.15्र्र्र बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन क्रमांक 01702 हजरत निजाुद्दीन स्टेशन से सोमवार को दोपहर 3.45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 9.30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। ट्रेन का कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, पलवल स्टेशन में ठहराव रहेगा।

