मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

छठ पूजा के बाद घर लौटने वालों को राहत, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का बढ़ाया एक-एक ट्रिप

छठ पूजा पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चर्लापल्ली-दानापुर-चर्लापल्ली स्पेशल ट्रेन की अवधि में एक-एक ट्रिप का विस्तार किया है।

By Deepankar RoyEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 09:45:49 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 09:46:15 PM (IST)
छठ पूजा के बाद घर लौटने वालों को राहत, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का बढ़ाया एक-एक ट्रिप
घर लौटने वाले यात्रियों को सुविधा, सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. यात्रियों के लिए राहत वाली खबर
  2. घर लौटने वाले यात्रियों को सुविधा
  3. स्पेशल ट्रेन का बढ़ाया एक-एक ट्रिप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पूजा पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चर्लापल्ली-दानापुर-चर्लापल्ली स्पेशल ट्रेन की अवधि में एक-एक ट्रिप का विस्तार किया है। ट्रेन इटारसी, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना होकर गुजरेगी।

यह भी पढ़ें- जबलपुर में दुश्मनों के लिए बन रहा घातक हथियार, 46 किमी तक बरसाएगा आग; भारतीय सेना को सौंपा जाएगा

गाड़ी संख्या 07051 का संचालन 30 नवंबर और 07052 का एक दिसंबर को होगा। ट्रेन में कुल 24 कोच रहेंगे। समय-सारणी और ठहराव पूर्ववत रहेंगे। ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच है।

यह भी पढ़ें- एमपी के सुदूर गांवों में दूर होगी परिवहन की समस्या, आदिवासी अंचलों में चलेगी 'मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा'


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।