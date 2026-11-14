छठ पूजा के बाद घर लौटने वालों को राहत, रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का बढ़ाया एक-एक ट्रिप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छठ पूजा पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चर्लापल्ली-दानापुर-चर्लापल्ली स्पेशल ट्रेन की अवधि में एक-एक ट्रिप का विस्तार किया है। ट्रेन इटारसी, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना होकर गुजरेगी।

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गाड़ी संख्या 07051 का संचालन 30 नवंबर और 07052 का एक दिसंबर को होगा। ट्रेन में कुल 24 कोच रहेंगे। समय-सारणी और ठहराव पूर्ववत रहेंगे। ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच है।

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