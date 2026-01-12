48 घंटों में हटाएं कोर्ट प्रोसिडिंग के आपत्तिजनक यूआरएल, MP हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने रील, क्लिप और मीम्स के माध्यम से लाइव-स्ट्रीम की गई अदालती कार्यवाही के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने संबंधित प्लेटफार्मों, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को 48 घंटों के भीतर आपत्तिजनक यूआरएल को हटाने का सख्त निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

यह है पूरा मामला याचिकाकर्ता दमोह निवासी विजयबजाज ने जनहित याचिका में कहा था कि इस तरह की सामग्री कानूनी बिरादरी को अपमानजनक और गलत तरीके से चित्रित करती है। तर्क दिया गया कि अदालती कार्यवाही की चयनात्मक क्लिपिंग और सनसनीखेज प्रस्तुति न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा कमजोर करती है।