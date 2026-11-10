MP में अब बेहतर अंक की जिम्मेदारी सिर्फ विद्यार्थियों की नहीं, कमजोर रिजल्ट पर टीचर की सैलरी भी रुकेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने की जिम्मेदारी अब केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका सीधा असर स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि पर भी पड़ेगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया लोक शिक्षण विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहेगा। प्राचार्य के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वहां संबंधित विषय शिक्षकों और प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वार्षिक वेतनवृद्धि यानी इंक्रीमेंट रोकने जैसी कार्रवाई भी शामिल है। इस निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम सुधारने को लेकर हलचल तेज हो गई है।

अब कमजोर परिणाम की जवाबदेही भी तय होगी अब तक कम परीक्षा परिणाम आने पर संबंधित स्कूलों से जवाब-तलब करने और नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित रहती थी। इस बार विभाग ने जवाबदेही तय करने के साथ आर्थिक दंड का प्रवि‍धान भी रखा है। शिक्षकों को जवाब देना पड़ सकता है जिस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन निर्धारित स्तर से नीचे रहेगा, उस विषय के शिक्षक को जवाब देना पड़ सकता है। वहीं स्कूल के समग्र परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी प्राचार्य की भी तय होगी। इससे शिक्षकों के सामने विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी कराने की चुनौती बढ़ गई है।