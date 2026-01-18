Jabalpur Road Accident: जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने 20 मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 12 घायल

डिजिटल डेस्क। एमपी के जबलपुर (Jabalpur Road Accident) में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित तेज रफ्तार क्रेटा कार ने सड़क किनारे काम कर रहे 14 मजदूरों को कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

डिवाइडर रेलिंग लगाने का काम कर रहे थे मजदूर घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा जबलपुर/मंडला जिले के बम्होरी गांव के 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर है। हादसा उस समय हुआ जब मजदूर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय ने घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों के इलाज की व्यवस्था देखी और संबंधित चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए।