    Jabalpur Road Accident: जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने 20 मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 12 घायल

    Jabalpur Road Accident: एमपी के जबलपुर में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे 13 म ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 05:55:23 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 06:50:15 PM (IST)
    HighLights

    1. एकता चौक के पास बेकाबू कार ने 13 मजदूरों को रौंदा
    2. लंच कर रहे थे मजदूर, तभी काल बनकर आई तेज रफ्तार कार
    3. मंडला के रहने वाले हैं सभी मजदूर, कार चालक की तलाश जारी

    डिजिटल डेस्क। एमपी के जबलपुर (Jabalpur Road Accident) में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित तेज रफ्तार क्रेटा कार ने सड़क किनारे काम कर रहे 14 मजदूरों को कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    डिवाइडर रेलिंग लगाने का काम कर रहे थे मजदूर

    घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा

    जबलपुर/मंडला जिले के बम्होरी गांव के 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर है। हादसा उस समय हुआ जब मजदूर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय ने घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों के इलाज की व्यवस्था देखी और संबंधित चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए।


    मृतक और घायलों की सूची

    मृतकों में चैनवती (35) और लच्छो बाई (38) हैं, जबकि घायलों में गोमती बाई (40), राजकुमारी (37), वर्षा बाई (39), कृष्णा बाई (41), अकलवती (36), प्रभावती (40), मीरा बाई (38), जमना बाई (35), ज्ञानवती (41), भगवती (37), लक्ष्मी बाई (39), और छोटीबाई (36) शामिल हैं।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला के अनुसार, यह घटना बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिग्मा कॉलोनी के सामने एकता चौक के पास दोपहर करीब 2 बजे हुई। उस समय ये सभी मजदूर सड़क पर डिवाइडर रेलिंग लगाने के काम में लगे थे और काम के बीच में लंच कर रहे थे, तभी बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए निकल गई।

    एक की हालत बेहद नाजुक, अन्य का इलाज जारी

    पुलिस ने बताया कि सभी हताहत मजदूर मंडला जिले के रहने वाले हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

