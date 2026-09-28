शिवपुरी में सीवर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, 113 करोड़ खर्च होने के बाद भी हुआ फेल, 80 से 90 लोग आ सकते हैं कार्रवाई के घेरे में

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। 14 साल पहले शुरू हुआ शिवपुरी का सीवर प्रोजेक्ट आखिर 113 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। शुरुआत में करीब 67 करोड़ रुपए खर्च हुए इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर खर्च की राशि बढ़ती गई लेकिन सीवर लाइनों से गंदा पानी बाहर नहीं निकाला जा सका।

19 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिशा की बैठक में सभी जिला अधिकारियों के बीच कहा था कि शिवपुरी का सीवर प्रोजेक्ट फेल हो गया जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सिंधिया ने उदाहरण देते हुए बताया था कि उनके परिवार के पुराने कार्यकाल में बिछाई गई सीवर लाइन आज भी कई किलोमीटर तक चालू है, जबकि 113 करोड़ खर्च होने के बाद इसे चालू नहीं कर पाए हैं। शिवपुरी सीवर प्रोजेक्ट का मामला हाईकोर्ट तक भी जा पहुंचा है। हाइकोर्ट के निर्देश पर आठ विभागीय सदस्यों की विशेष जांच टीम बनाई गई है। जांच टीम में नागपुर के दो वैज्ञानिक, एसडीएम शिवपुरी, ट्रेजरी अधिकारी, इफको के अधिकारी और नगरीय प्रशासन के इंजीनियर शामिल हैं। यह जांच टीम 28 सितंबर को हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। जिम्मेदारों से हो सकती है रिकवरी सीवर प्रोजेक्ट फेल होने के पीछे जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे उनसे रिकवरी भी हो सकती है। करीब 80 से 90 लोग कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। हाल यह है कि सीवर प्रोजेक्ट के तहत लोगों के घरों तक सीवर लाइन नहीं जुड सकीं। कई जगहों पर लाइनें मलबा से जाम हैं।