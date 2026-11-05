दिसंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा, तैयारी करने वालों के लिए मॉडल पेपर वेबसाइट पर आए

नईदुनिया प्रतिनिधि , जबलपुर। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा दिसंबर में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले यह परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाती थी।

मॉडल प्रश्नपत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए परीक्षा की तैयारी कर रहे शिक्षकों की मदद के लिए मंडल ने मॉडल प्रश्नपत्र भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। शिक्षक इन प्रश्नपत्रों के माध्यम से परीक्षा के प्रारूप, प्रश्नों के स्तर और पाठ्यक्रम को समझकर अपनी तैयारी कर सकते हैं।