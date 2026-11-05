दिसंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा, तैयारी करने वालों के लिए मॉडल पेपर वेबसाइट पर आए

नईदुनिया प्रतिनिधि , जबलपुर। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा दिसंबर में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले यह परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाती थी।
परीक्षा की तैयारी कर रहे शिक्षकों की मदद के लिए मंडल ने मॉडल प्रश्नपत्र भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। शिक्षक इन प्रश्नपत्रों के माध्यम से परीक्षा के प्रारूप, प्रश्नों के स्तर और पाठ्यक्रम को समझकर अपनी तैयारी कर सकते हैं।
न्यायालय के निर्देश के बाद शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने का प्रविधान है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश में अब तक करीब 34 हजार शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।
लगभग 20 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक और 14 हजार सरकारी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। प्रदेश में शिक्षकों की कुल संख्या करीब डेढ़ लाख बताई जा रही है। ऐसे में अब तक आवेदन करने वाले शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षक संख्या की तुलना में काफी कम है।
शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। इस अवधि में कुल छह अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत हर साल दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी शिक्षकों को परीक्षा में सफल होने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय निर्धारित अवसरों के अनुसार तैयारी करने का मौका मिलेगा। फिलहाल दिसंबर में प्रस्तावित परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
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