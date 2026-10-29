स्कूल की कमियों का भी रिकाॅर्ड रखेंगे जबलपुर के शिक्षक, डेली डायरी में दर्ज होगा हर मुद्दा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्कूलों में व्यवस्थाओं की कमियों को लेकर अब शिक्षक भी अपना पक्ष दस्तावेजों के जरिए रखने की तैयारी कर रहे हैं।

लंबित समस्याओं का भी उल्लेख करेंगे

शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि वे नियमित डेली डायरी में केवल शैक्षणिक गतिविधियों ही नहीं, बल्कि स्कूल में उपलब्ध संसाधनों, अधूरी व्यवस्थाओं और लंबित समस्याओं का भी उल्लेख करेंगे।

अटकी राशि जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी

जर्जर कक्षों की स्थिति, विद्यार्थियों को मिलने वाली पाठ्यपुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की आपूर्ति, भवन की मरम्मत, शिक्षकों के रिक्त पद और विभिन्न मदों में अटकी राशि जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी।

समाधान विभागीय स्तर पर होना है

शिक्षकों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान अक्सर स्कूलों में पाई जाने वाली कमियों के लिए पूरे स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान विभागीय स्तर पर होना है।

समस्याओं का लिखित रिकॉर्ड रखना जरूरी

ऐसे में स्कूल की वास्तविक स्थिति और पहले से लंबित समस्याओं का लिखित रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ताकि निरीक्षण के समय अधिकारियों के सामने वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा सके।

पांच शिक्षकों को नोटिस मिलने के बाद बढ़ी नाराजगी

हाल ही में पांच शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मुद्दा चर्चा में आया है। संयुक्त संचालक द्वारा कुंडम क्षेत्र के स्कूल का निरीक्षण किया गया था।

संसाधनों का नियमित रिकॉर्ड भी

निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां सामने आने पर शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद शिक्षकों ने स्कूल की व्यवस्थाओं और उपलब्ध संसाधनों का नियमित रिकॉर्ड रखने पर जोर दिया है।

व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए

शिक्षकों का कहना है कि संबंधित स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसी माह भवन में पुताई भी कराई गई थी। इसके बावजूद स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए।

विभाग को ध्यान देना चाहिए

उनका यह भी कहना है कि विद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त है और एक वरिष्ठ महिला अध्यापक के मार्गदर्शन में स्कूल का संचालन हो रहा है। ऐसे में प्राचार्य की पदस्थापना जैसे विषयों पर भी विभाग को ध्यान देना चाहिए।