रेलवे स्टेशन पर विमान की 'इमरजेंसी लैंडिंग' निकली फर्जी, AI से बनाया फेक वीडियो, अफवाह फैलाने वाले पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए भ्रामक सूचना फैलाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने AI टूल्स का उपयोग करके एक ऐसा वीडियो तैयार किया जिसमें जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल इंजन के ठीक बगल में एक विमान खड़ा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के जरिए शहर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की झूठी अफवाह उड़ाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

14 सेकंड के वीडियो ने मचाई खलबली सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो मात्र 14 सेकंड का है। वीडियो में स्पष्ट रूप से 'जबलपुर जंक्शन' का बोर्ड नजर आ रहा है और प्लेटफार्म के पास एक रेल इंजन खड़ा है। वीडियो के दृश्यों में दिखाया गया है कि एक विमान रेल की पटरियों पर उतरा है और उसका अगला हिस्सा रेल इंजन से टकरा गया है। वीडियो के साथ एक युवक की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो दावा कर रहा है कि आपातकालीन स्थिति के कारण पायलट को मजबूरन विमान को रेलवे स्टेशन पर लैंड कराना पड़ा।